日本エイサー、14型ノートPC「Swift 1」最新モデルを発売
日本エイサー株式会社は、14型ノートPC「Swift 1」の最新モデルを発売した。
同製品は、シンプルな作業に適したエントリーモデルのノートPC。14型フルHDディスプレイを搭載し、厚さ14.95mm、重量1.3kgの薄型軽量設計を実現した。プロセッサーはインテルCeleron N4020で、メモリは4GB、ストレージは256GB SSDを搭載する。
Windows Helloに対応した指紋認証リーダーを搭載。長時間利用しても目が疲れにくい「Acer BluelightShield」も搭載する。高速充電に便利なUSB Type-Cポートも搭載する。
Windows Helloに対応した指紋認証リーダーを搭載。長時間利用しても目が疲れにくい「Acer BluelightShield」も搭載する。高速充電に便利なUSB Type-Cポートも搭載する。
日本エイサー株式会社
価格：オープン
URL:https://acerjapan.com/notebook/swift/swift1/SF114-32-A14US
2020/08/21
価格：オープン
URL:https://acerjapan.com/notebook/swift/swift1/SF114-32-A14US
2020/08/21