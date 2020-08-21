晴和、ノック方式の感染症対策タッチペンSAFTETY TOUCHを発売
株式会社晴和は8月20日、「SAFTETY TOUCH／セーフティタッチ」の発売を発表した。ノック方式を採用した感染症対策専用タッチペン。Amazon.co.jpにて、980円（税込）で販売する。
「SAFTETY TOUCH」は感染対策の使用に特化した設計のタッチペン。エレベーターボタンや各種タッチパネルを操作する際に、指を直接ふれずにタッチできるアイテムだ。特殊強化ペン先を採用しているので、スマホやタブレット、ATM、コンビニ端末などの画面操作ができる。ノックするとペン先を本体に収納できるので、安心して利用可能だ。
「SAFTETY TOUCH」は悪目立ちしないシンプルなデザイン。カラーはブラックとホワイトの2種類を取り扱う。持ち運びに便利なクリップ付き。
SAFTETY TOUCH
URL：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07D58T8PF
価格：980円（税込）
2020/08/20
URL：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07D58T8PF
価格：980円（税込）
2020/08/20