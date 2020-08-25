阪和、ポケットに収まるコンパクトなUSB充電式の小型加湿器「ちょこっとミスト」を発売
株式会社阪和は、小型加湿器「PR-HF053 ちょこっとミスト」を発売した。
同製品は、ポケットサイズの携帯型加湿器。タンク容量は15mlで、加湿能力は1時間につき約30ml。タンクには銀系抗菌剤を練りこみ、半永久的に99.9%抗菌を実現した。
USB充電式で、充電時間は約2時間。連続使用可能時間は30分で、オートオフ機能（約30分）も搭載する。サイズは32×32×111mm、重量は49g。カラーはホワイト、ダスティレッド、ネイビー、キャメルの4色。
USB充電式で、充電時間は約2時間。連続使用可能時間は30分で、オートオフ機能（約30分）も搭載する。サイズは32×32×111mm、重量は49g。カラーはホワイト、ダスティレッド、ネイビー、キャメルの4色。
株式会社阪和
価格：1,780円（税別）
URL:https://www.b-grow.com/product/pr-hf053/
2020/08/25
価格：1,780円（税別）
URL:https://www.b-grow.com/product/pr-hf053/
2020/08/25