鑫三海、LEDライト機能などを搭載したビジネスノートCardsilkを発売
鑫三海株式会社は8月25日、AFUストアより「Cardsilk」の発売を発表した。LEDスタンドライトやモバイルバッテリーなど多様な機能を搭載したビジネスノート。8月25日より、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、6,280円からで販売する。
「Cardsilk」は、実用性に優れた多機能ビジネスノート。LEDスタンドライトでは3段階の明るさ調整と点滅モードを搭載している。容量8000mAhのモバイルバッテリーは、Type-C、ライトニング、microUSBと3種類のケーブルを内蔵。ワイヤレス充電にも対応する。手帳のベルト部分には16GBのUSBメモリをひっそりと搭載。
「Cardsilk」のサイズは約365×約240mmで、重量は約700g。内蔵ケーブルは約180mmあり、スタンドはアームを伸ばした状態で約150mmだ。なおノートサイズはA5で、リングバインダー式なのでリフィルに対応している。
プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/afustore/projects/4044
鑫三海株式会社
URL：https://sinsankai.co.jp/
価格：6,280円〜
2020/08/25
鑫三海株式会社
URL：https://sinsankai.co.jp/
価格：6,280円〜
2020/08/25