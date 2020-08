auスマートパスプレミアムで新感覚マルチアングル映像コンテンツ開始。第一弾はヨガ

「Connect to yourself -5G Multi-Angle Yoga」

KDDI株式会社は、同社が提供する有料コンテンツサービス「auスマートパスプレミアム」において、新ジャンルのマルチアングル映像コンテンツ「Connect to yourself -5G Multi-Angle Yoga」を配信開始している。

「auスマートパスプレミアム」は、au、docomo、SoftBankなどのキャリアを問わず、加入ユーザーに映像・音楽・書籍・ライブなどのエンタメサービスを提供する月額情報料499円の有料サービス。



「Connect to yourself -5G Multi-Angle Yoga」では、 “Relax & Unwind 心と体をほぐす” (15分)・“Free Your Mind 心を開く”(10分)の2タイトルを配信。



映像を4画面の複数アングルで同時に視聴できる「マルチアングル動画プレイヤー」を新機能として搭載し、インストラクターの細かな体の動きを、前・横・上・後ろのマルチアングルによる様々な角度で隅々まで確認することができ、正しいポーズの取り方と呼吸法を理解しやすい。



なおヨガ動画はテーマを変えて第2弾、第3弾を配信予定としている。