まんまる毛玉を洗うとぬいぐるみに変身する「WHO are YOU?」にピカチュウ登場

洗う前の姿

株式会社セガトイズは、洗うと元の姿に戻るサプライズトイ「WHO are YOU?」シリーズの最新アイテムとして、ピカチュウバージョンの「WHO are YOU? ポケモン」を発売すると発表した。発売は2020年秋で価格は3,800円(税別)。

本製品は、形状が変化するぬいぐるみ。水で洗うと本来の姿に戻り、ピカチュウバージョンでは通常の表情に加え、にっこり笑顔や、ウインク顔が登場する。



子供などには正体を明かさないでプレゼントして、洗ってみるとピカチュウになるというサプライズ的な演出もできる。

©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2019 Moose Group ©SEGATOYS

また、ピカチュウは「モモンのみ」「オボンのみ」「オレンのみ」「ザロクのみ」「ラムのみ」の5種類のきのみを2~3個抱えていて、ピカチュウからもらったきのみでもっと仲良くなることもできる。



サイズは幅100×高120×奥90mm。