ソースネクストとJENESIS、テレワークの必需品を一気に揃えられるセット「いきなりテレワーク」

ソースネクスト株式会社と、JNSホールディングスの子会社であるJENESIS株式会社は、共同で「いきなりテレワーク」を企画/生産し、ソースネクスト株式会社のECサイト上での販売を開始した。ノートパソコンとヘッドセットとソフトウェア3製品を同梱したセット。新型コロナウイルス対策の一環としてテレワークの急速な導入が進む中で、“必需品”を一気に揃えて環境を整備できる。価格は69,800円(税別)。

本セットでは、テレワークの導入時に直面しがちな「ヘッドセットがない」や「Webカメラがない」といった各種の悩みを一気に解消できる。ノートパソコンは15.6型で、CPUはCeleron 3867U(1.8GHz)。プリインストールOSにはWindows 10 Pro(64bit)が採用されており、メモリは8GB、内蔵SSDは256GBで、1,000,000画素のWebカメラなどを実装している。ストレージ容量が足りない場合には、M.2スロットに対応したSSDなどを差し込むだけで増設が可能だ。

付属ヘッドセットを用いることで、別途に機器を購入することなく、すぐにWeb会議を始められることも魅力。ノートパソコン本体とヘッドセットの生産・サポートは、JENESIS株式会社が手掛けている。