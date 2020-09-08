マスクを守りつつ洗濯機でやさしく洗える洗濯ネット「マスクウォッシュネットFUNDRY」
株式会社アルファックスは、マスク洗い用の便利グッズとして「マスクウォッシュネットFUNDRY」を発売している。価格はシングルポケットタイプ437円、ダブルポケットタイプ657円（税込）。
本製品は、マスクを中に入れて洗濯機で洗うための洗濯ネット。
ネットは3層クッションメッシュ構造になっており、マスクの生地を守りつつ洗濯機で清潔に洗うことができる。
また、洗濯後に干す際は付属のループで簡単に洗濯ハサミで吊るすことが可能だ。
2タイプがあり、マスク1枚収納用のシングルタイプ幅20×厚み1×高さ11.5cm、2枚収納用のダブルタイプ幅20×厚み1×高さ23cm。
ネットは3層クッションメッシュ構造になっており、マスクの生地を守りつつ洗濯機で清潔に洗うことができる。
また、洗濯後に干す際は付属のループで簡単に洗濯ハサミで吊るすことが可能だ。
2タイプがあり、マスク1枚収納用のシングルタイプ幅20×厚み1×高さ11.5cm、2枚収納用のダブルタイプ幅20×厚み1×高さ23cm。
マスクウォッシュネット
価格:437円～（税込）
URL:https://search.rakuten.co.jp/
2020/09/07
価格:437円～（税込）
URL:https://search.rakuten.co.jp/
2020/09/07