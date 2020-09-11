新しいiPhone SE、ジェイコムとBIGLOBEが取扱開始を発表
2020年4月に発売されたiPhone SE第2世代について、株式会社ジュピターテレコム（J:COM）は「J:COM MOBILE」から、ビッグローブ株式会社は「BIGLOBEモバイル」から発売開始すると発表した。
iPhone SE第2世代はiPhone7や8とほぼ同じ小さめボディに最新チップを搭載し、いまだに販売ランキングで上位を占める人気モデル。
先日はY!mobile（ワイモバイル）が128GBモデルを6万4080円（税込）で発売すると発表したが、「J:COM MOBILE」と「BIGLOBEモバイル」でも取り扱いが開始される。
「J:COM MOBILE」では9月17日から発売開始され料金は未発表、「BIGLOBEモバイル」では9月18日発売で64GB分割払い 1,925円×24回 (総額46,200円・税別) ・128GB分割払い 2,140円×24回 (総額51,360円・税別)となっている。
先日はY!mobile（ワイモバイル）が128GBモデルを6万4080円（税込）で発売すると発表したが、「J:COM MOBILE」と「BIGLOBEモバイル」でも取り扱いが開始される。
「J:COM MOBILE」では9月17日から発売開始され料金は未発表、「BIGLOBEモバイル」では9月18日発売で64GB分割払い 1,925円×24回 (総額46,200円・税別) ・128GB分割払い 2,140円×24回 (総額51,360円・税別)となっている。
J:COM MOBILE
URL:https://www.jcom.co.jp/service/mobile/?sc_pid=localnavi_sv_mobile_top#categoryLogo
BIGLOBEモバイル
URL:https://join.biglobe.ne.jp/iphone/se-2/
2020/09/11
URL:https://www.jcom.co.jp/service/mobile/?sc_pid=localnavi_sv_mobile_top#categoryLogo
BIGLOBEモバイル
URL:https://join.biglobe.ne.jp/iphone/se-2/
2020/09/11