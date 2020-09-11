新しいiPhone SE、ジェイコムとBIGLOBEが取扱開始を発表

iPhone SE第2世代

2020年4月に発売されたiPhone SE第2世代について、株式会社ジュピターテレコム（J:COM）は「J:COM MOBILE」から、ビッグローブ株式会社は「BIGLOBEモバイル」から発売開始すると発表した。

iPhone SE第2世代はiPhone7や8とほぼ同じ小さめボディに最新チップを搭載し、いまだに販売ランキングで上位を占める人気モデル。



先日はY!mobile（ワイモバイル）が128GBモデルを6万4080円（税込）で発売すると発表したが、「J:COM MOBILE」と「BIGLOBEモバイル」でも取り扱いが開始される。



「J:COM MOBILE」では9月17日から発売開始され料金は未発表、「BIGLOBEモバイル」では9月18日発売で64GB分割払い 1,925円×24回 (総額46,200円・税別) ・128GB分割払い 2,140円×24回 (総額51,360円・税別)となっている。