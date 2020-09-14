ケンコー・トキナー、感熱紙にモノクロ写真をプリントする「モノクロカメラ KC-TY01」発売

株式会社ケンコー・トキナーは、撮ったその場でモノクロ写真をプリントできるインスタントカメラ「モノクロカメラ KC-TY01」を9月18日に新発売すると発表した。直販価格は10,868円〜（税込）。

本製品は、感熱紙（ペーパーロール）を使用して撮影直後にモノクロ写真をプリントできるインスタントカメラ。



写真のフレームは被写体に合わせて、8種類のフレームとフレーム無しから選択可能。写真のサイズは印刷領域47×62mm、用紙の幅57±1mm。



ボディカラーはブラック、ブラウン、スカイブルー、コーラルピンクの4色があり、ネックストラップも付属する。



スペックは、イメージセンサー：1/6.5型 CMOS、総画素数：約32万画素（648×488）、有効画素数：約31万画素（640×480）、レンズ：f＝2.8mm F2.8、35mm換算焦点距離：44mm、撮影距離 標準 : 約0.3ｍ 〜 ∞、印刷解像度：200dpi、シャッタースピード：1/100秒、ISO感度：ISO 100、本体サイズ約137×90×51mm、重量：約226g（付属品除く）。