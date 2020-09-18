エイサー、DisplayHDR 400対応の34型ウルトラワイドディスプレイを発売

CB342CKCsmiiphuzx

日本エイサー株式会社は、「OmegaLine」ブランドより、34型ウルトラワイドディスプレイ「CB342CKCsmiiphuzx」を9月24日に発売すると発表した。

同製品は、アスペクト比21：9のウルトラワイドディスプレイで、解像度はUWQHD（3440×1440ピクセル）と広い表示領域を実現している。DisplayHDR 400に対応し、明部と暗部を鮮明に表示できる。液晶パネルを囲むフレームを薄くしたゼロ・フレームデザインを採用しており、最大150mmの高さ調整や、上下の角度調整も可能だ。



複数デバイスを同時に表示させるピクチャーバイピクチャー（PBP）やピクチャーインピクチャー（PIP）機能を搭載。ゲームを快適に楽しめるAMD FreeSyncテクノロジーにも対応している。また、フリッカー・レス技術を採用するとともに、ブルーライトシールド機能も搭載している。