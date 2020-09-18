大容量10000mAhで18W PD3.0&QC3.0対応のモバイルバッテリー「AUKEY PB-N73S」
Aukey Technology Co.,Ltdは、Amazonの直営店において、モバイルバッテリー 「PB-N73S」の販売を開始した。価格は2,580円（税込）。なお、発売記念として、Amazonでクーポンにチェックを入れると、20%オフの2,064円（税込）で購入できる。※限定800台
本製品は10000mAhの大容量と薄型軽量の両方を実現したモバイルバッテリー。
サイズは142×68×16mm、重量は225gで、持ち運びで邪魔になることがなく、バッグに入れて常に持ち歩くことができる。
また、滑りにくく、握りやすい材質加工で落としにくく、過電圧保護、過充電保護、短絡保護機能、3台同時充電機能も搭載、4段階のインジケーターでバッテリー残量もわかりやすい。
充電能力は、最大18W出力の「Power Delivery 3.0 」& 「Quick Charge 3.0」の急速充電に対応。30分でiPhone 11 Pro Maxを0%から50%まで充電可能だ。
入力はUSB-Cで出力はUSB-C×1・USB-A×2。
サイズは142×68×16mm、重量は225gで、持ち運びで邪魔になることがなく、バッグに入れて常に持ち歩くことができる。
また、滑りにくく、握りやすい材質加工で落としにくく、過電圧保護、過充電保護、短絡保護機能、3台同時充電機能も搭載、4段階のインジケーターでバッテリー残量もわかりやすい。
充電能力は、最大18W出力の「Power Delivery 3.0 」& 「Quick Charge 3.0」の急速充電に対応。30分でiPhone 11 Pro Maxを0%から50%まで充電可能だ。
入力はUSB-Cで出力はUSB-C×1・USB-A×2。
Aukey Technology Co.,Ltd
通常価格:2,580円（税込）
URL:https://amzn.to/2ZPl7uD
2020/09/18
通常価格:2,580円（税込）
URL:https://amzn.to/2ZPl7uD
2020/09/18