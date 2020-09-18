バンダイスピリッツ、1/1スケールのカップヌードルプラモがついに販売開始

株式会社BANDAI SPIRITSは9月18日、「BEST HIT CHORONICLE」シリーズより「BEST HIT CHORONICLE 1/1 カップヌードル」の発売を発表した。等身大のプラモデルカップヌードル。9月18日より、全国の玩具店、量販店、家電量販店の玩具売場、模型店にて、2,420円（税込）で販売する。

「BEST HIT CHORONICLE 1/1 カップヌードル」は「カップヌードル」をキット化した製品。バンダイスピリッツと日清食品のコラボレーションにより実現した。「CUP NOODLE」ロゴパーツが「カップ下地の白」「ロゴのフチの赤」「ロゴの文字の白」からなる3層構造となっていたり、3Dスキャンした麺の塊や「たまご」「エビ」「謎肉」を一つ一つ別形状で設計していたりと、細部までこだわった仕上がりだ。

「BEST HIT CHORONICLE 1/1 カップヌードル」の発売を記念した「黄金のカップヌードルプラモデル」が当たるリツイート&フォローキャンペーンが開催される。18日にカップヌードル公式twitter、BANDAI SPIRITS ホビー事業部twitterが投稿するツイートが対象。開催期間は18日から22日までとなっている。