MOTTERU、6色のカラーバリエーションで計48種の充電ケーブル「airy510シリーズ」を発売

株式会社MOTTERUは、充電ケーブル「airy510(剛柔)シリーズ」を、2020年9月25日(金)に発売する。柔らかくて断線に強い新素材“グラフェン”とアラミド繊維を使用し、100,000回の折り曲げ試験をクリアした充電ケーブル。Type-C to Lightningケーブル「MOT-CBCLG」(1m/2m)、Type-C to Type-Cケーブル「MOT-CBCCG」(1m/2m)、Type-A to Type-Cケーブル「MOT-CBACG」(50cm/1m/1.5m/2m)、Type-A to Lightningケーブル「MOT-CBALG」(50cm/1m/1.5m/2m)がある。

本シリーズは、スモーキーブラック/エアリーホワイト/パウダーブルー/アイスグリーン/シェルピンク/ペールアイリスと、全6色の豊富なカラーバリエーションが用意されていることが魅力。スマートフォン本体やケースの色に合わせたり、自分の好みの色を選んだりしやすい。ただし、Type-C to Lightningケーブル(1m/2m)とType-C to Type-Cケーブル(1m/2m)はスモーキーブラックとエアリーホワイトの2色のみでの展開で、そのほか2タイプでも50cmモデルは同じく2色のみの販売となる。

Type-C to LightningケーブルとType-C to Type-Cケーブルは、USB Power Delivery(60W)にも対応。Type-A to Type-CケーブルとType-A to Lightningケーブルは、最大3Aの急速充電に対応している。