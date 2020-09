Amazon、球体デザインや音質強化などを施したEchoシリーズの新製品を発表

Echoシリーズ

アマゾンジャパン合同会社は、同社のスマートスピーカーEchoシリーズの新モデルとしてEcho、Echo Dot、Echo Dot with clock、Echo Show 10を発売すると発表した。価格はEchoが11,980円、Echo Dotが5,980円、Echo Dot with clockが6,980円、Echo Show 10が29,980円(各税込)。

新しいモデルは、それぞれに大幅な機能改善を実施。



新世代Echoは、球体デザインになり、3.0インチのウーファーと2つのツイーターを搭載し、クリアな高音、ダイナミックな中音、そして深みのある低音というDolbyステレオサウンドが楽しめる。



Echo Dot、Echo Dot with clockも球体デザインを採用。コンパクトながら音質は豊かで、シンプルなLEDディスプレイは視認性が上がっている。



さらにEcho Show 10はデザインを一新。10インチのHDスクリーンはユーザーの動きに合わせて回転し左右の方向に向きを変え、常にスクリーンを見ながら、Alexaに話しかけられる。サウンドは、2つのツイーターと強力なウーファーが指向性のある良質な音質を届ける。



なお、発売時期はEcho、Echo Dot、Echo Dot with clockは、Amazon.co.jpで予約受付を開始し、Echo、Echo Dotは10月22日に出荷開始し、Echo Dot with clockは11月5日に出荷開始予定。



また、Echo Show 10は年内の出荷を予定している。