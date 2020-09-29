Spigen、Apple Watch Series 6/SE用のクリアケースや薄型軽量ケースを新発売
シュピゲンジャパン株式会社は、 9月18日に発売されたばかりのAppleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 6/SE」に対応するケースを新発売すると発表した。
ケースは40mm用と44mm用の2タイプを用意。デザインを損なわない軽いクリアケースの「リキッドクリスタル」や米軍軍事規格を取得した高い耐衝撃性の耐衝撃ケース「タフアーマー」、薄型軽量ケース、バンド一体型ケースなどを揃えている。
価格は40mm用・44mm用共に1,621円～（税込）。
なお、今後、商品やカラーバリエーションを順次追加する予定としている。
価格は40mm用・44mm用共に1,621円～（税込）。
なお、今後、商品やカラーバリエーションを順次追加する予定としている。
シュピゲンジャパン株式会社
価格:1,621円～（税込）
44mm:https://www.spigen.co.jp/fs/spigen/c/applewatch44case
40mm:https://www.spigen.co.jp/fs/spigen/c/applewatch40case
2020/09/28
価格:1,621円～（税込）
44mm:https://www.spigen.co.jp/fs/spigen/c/applewatch44case
40mm:https://www.spigen.co.jp/fs/spigen/c/applewatch40case
2020/09/28