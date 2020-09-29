Spigen、Apple Watch Series 6/SE用のクリアケースや薄型軽量ケースを新発売

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シュピゲンジャパン株式会社は、 9月18日に発売されたばかりのAppleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 6/SE」に対応するケースを新発売すると発表した。

ケースは40mm用と44mm用の2タイプを用意。デザインを損なわない軽いクリアケースの「リキッドクリスタル」や米軍軍事規格を取得した高い耐衝撃性の耐衝撃ケース「タフアーマー」、薄型軽量ケース、バンド一体型ケースなどを揃えている。



価格は40mm用・44mm用共に1,621円～（税込）。



なお、今後、商品やカラーバリエーションを順次追加する予定としている。

