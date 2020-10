タカラトミー、家庭用プロジェクションマッピングトイ「ワンダービューシアター」を発売

株式会社タカラトミーは、2020年11月28日(土)に「マジカルプレイタイム おうちでプロジェクションマッピング ワンダービューシアター/ディズニーキャラクターズ」を発売する。家庭でプロジェクションマッピングを楽しめるトイ製品。城の形をしたマッピングボードに映像を投影し、立体的なディズニーの美しいプロジェクションマッピング映像を楽しめる。希望小売価格は17,800円(税別)。

本製品では、数々のプロジェクションマッピング関連のイベントなどをプロデュースしている株式会社ネイキッドが映像制作を手掛けている。本製品で楽しめるプロジェクションマッピングは13種類。この「ワンダービューシアター」用に制作され、本製品でしか見ることができないディズニー映像だ。好きな作品を繰り返し見るだけでなく、13種類の作品を連続して投影し、約20分の映像として楽しむこともできる。

また、本製品にはプロジェクションマッピング機能のほかにも、「ゲーム・知育」「おやすみムービー」「写真・動画の投影」の機能を搭載。「ゲーム・知育」では、専用のマッピングボードと付属のコントローラーを用いて、「アナと雪の女王」や「トイ・ストーリー」などのさまざまな作品の世界観の中で、20種類のゲームや知育クイズを楽しめる。

台座・コントローラーのセット時の本体サイズは約85(幅)×500(高さ)×160(奥行)mm。電源には、本体で単二形アルカリ乾電池4本、コントローラーで単四形アルカリ乾電池2本を使用するほか、「タカラトミー ACアダプター TYPE5C2」にも対応する(いずれも別売)。

©Disney

©Disney.Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

©Disney/Pixar ©Just Play, LLC ©Hasbro.All Rights Reserved

本体とマッピングボード