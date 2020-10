感染症対策のプロダクトを美しくデザインした展示会「NEW NORMAL, NEW STANDARD」

「NEW NORMAL, NEW STANDARD-感染症対策のデザイン展-」

NEW NORMAL, NEW STANDARD実行委員会は、荒川技研工業株式会社と株式会社DOUBLE-Hの協力のもと「NEW NORMAL, NEW STANDARD-感染症対策のデザイン展-」を開催する。“感染症対策をデザイン”する展示会。2020年10月6日(火)〜10月10日(土)に東京のTIERS GALLERY、10月29日(木)〜11月4日(水)に大阪のPage Galleryと、2つの会場で開催される。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、手指消毒や飛沫防止のためのプロダクトを目にする機会は急増した。しかし、それらの感染症対策品の中には、店舗やホテル、美術館などの美しい空間にそぐわないものもある。そこで、デザイナーと“ものづくり企業”が手を組み、少し手を加えることで、デザイン面でも美しい感染症対策品を生み出しているのが今回の企画だ。

パーテーションやフェイスガードなど、美しいプロダクトデザインおよび空間デザインを提案。主な出品アイテムとして、荒川技研工業株式会社の金具「アラカワグリップ」を用いた吊り下げ式のパーテーション「WITH PARTITION」や、表情が見えて長時間の使用でもストレスなく使えるマスク「MOUTH SCREEN 」などが紹介される。東京会場/大阪会場ともに、開催時間は12:00〜19:00。