ROOT、iPhone12のアウトドア向け耐衝撃×機能性のハイブリッドケースを発表
アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT（ルート）株式会社は、iPhone12シリーズ用のiPhoneアクセサリーの販売を、ROOT CO. ONLINE STOREおよびAmazon・ROOT CO.楽天市場店で開始すると発表した。
無駄を削ぎ落としたシンプルスタイリッシュなデザインと機能性、高い耐衝撃性能で知られるROOTのスマホケースなど。
今回は、「iPhone12mini」「iPhone12」「iPhone12Pro」「iPhone12Pro MAX」対応モデルとして、米国環境環境耐性試験（MIL規格）に準拠した耐衝撃/衝撃吸収性能の他に、カラビナを直接取り付け可能なデザインや、軽量＆スリム、優れたグリップ感などの機能を持ち、キャンプや登山・フィッシングなどのアクティブ、アウトドアシーンで活躍するアイテムが揃った。
一例としては、「GRAVITY Shock Resist Case Pro.」4,000円～（税別）は衝撃吸収力が高く耐衝撃性に優れ、スリムで持ちやすく、カラビナループも備える。
今回は、「iPhone12mini」「iPhone12」「iPhone12Pro」「iPhone12Pro MAX」対応モデルとして、米国環境環境耐性試験（MIL規格）に準拠した耐衝撃/衝撃吸収性能の他に、カラビナを直接取り付け可能なデザインや、軽量＆スリム、優れたグリップ感などの機能を持ち、キャンプや登山・フィッシングなどのアクティブ、アウトドアシーンで活躍するアイテムが揃った。
一例としては、「GRAVITY Shock Resist Case Pro.」4,000円～（税別）は衝撃吸収力が高く耐衝撃性に優れ、スリムで持ちやすく、カラビナループも備える。
また、「GRAVITY Shock Resist Case +Hold.」4,000円～（税別）は背面クリアパネルを採用したバンパータイプ。iPhone12シリーズ本来のカラーリングを見せつつ、カラビナループ、軽量デザイン、耐衝撃性能、持ちやすくスリムな形状といった機能を備える。
ROOT（ルート）株式会社
URL:https://root-co.net/products/
2020/10/15
URL:https://root-co.net/products/
2020/10/15