渋谷にVTuberと交流したり限定グッズを購入できる「わくVポップアップショップ」がオープン

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2020年11月17日(火)〜2021年1月31日(日)まで、渋谷モディにて、VR空間でVTuber（バーチャルYouTuber）と交流したり、限定グッズを購入できる「わくVポップアップショップ」が期間限定オープンする。

本展は、ヘッドマウントディスプレイを装着してVR空間でVTuberと1対1で会話ができる「わんおんわん」デモバージョンが体験できたり、限定グッズ等を購入できたりする期間限定のポップアップショップ。



また、11月21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)には、32名の人気VTuberが一堂に会するオンライン ファンイベント「わくわく！VTuberひろば おんらいん Vol.3」を開催。



ファンイベントは今後Vol.4、Vol.5も開催され、参加VTuberは合わせて総勢128名にのぼる。



「わくVポップアップショップ」 は入場無料、会期中無休(1月1日は店休日)で、時間は11:00〜20:30。