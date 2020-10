参加型の音楽体験を提供するヤマハの「ブランド体験エリア」が銀座店にオープン

1Fのイベントスペース

ヤマハ株式会社は、同社の旗艦店であるヤマハ銀座店の1Fと2Fを改装。2020年10月23日(金)に、新しく「ブランド体験エリア」をオープンする。音楽や映像を視聴するだけでなく、音や音楽に触れたり感じたりといった参加型の多様な音楽体験楽しめるスペース。“新しい自分と出会える”をテーマに、音や音楽との新しい“出会い”となるような展示やイベントやサービスなど、バラエティに富んだ体験が提供される。

“Scenery With Music”をコンセプトとした1Fフロアは、気軽に立ち寄れるセルフ式のカフェスタンドも併設されたイベントスペース。ビルの外からも見える8K対応大型ディスプレイ(25面)や、誰でも自由に演奏できるテーブル型の電子ピアノ「key between people」、カフェドリンクのカップを置くと音を奏でるユニークなテーブル「music table」などを設置。グッズ展示コーナーも用意されており、展示されているアイテムはB1F、3F、4F、5Fで購入できる。

「key between people」は、演奏者と聴衆の“心地良いコミュニケーションの形”としてデザインされたテーブル型の鍵盤楽器。周囲を囲むようにベンチを置くことで、演奏者とオーディエンスが一体となって楽しむことが可能だ。将来的には、この「key between people」を用いたアーティストのライブや遠隔セッションも実施予定。11月からは、この「key between people」と連動した大型ディスプレイでの映像演出の導入も予定されている。

2Fは“Discover Your Sound”をフロアコンセプトとしたカフェラウンジで、音楽文化にちなんだオリジナルフードやドリンクを楽しむことが可能。ラウンジ内には同社独自の技術を駆使したバーチャルライブ「Real Sound Viewing」や、音・音楽に関するライブラリーが設置され、同社製品のデザインプロトタイプの展示も行われる。

火曜定休(祝日の場合は営業)で、営業時間は11:00〜18:30。

2Fのカフェラウンジ