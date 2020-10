SEKAI NO OWARIのFukaseさんの原画から生まれた「BAD MOOD」ブランドのアニメ作品が公開

Amazon Prime Videoで、アニメーション「BAD MOOD」の全世界配信が開始された。「BAD MOOD」は、SEKAI NO OWARIのFukaseさんが手掛けるクリエイティブブランドで、アニメーションを主軸として展開。Fukaseさんの原画デザインのもとに生まれた5人のキャラクター「The Pink Elephants」が登場し、世の中を風刺した皮肉のようなメッセージも込められている。

「BAD MOOD」ブランドでは、SEKAI NO OWARIのグローバル展開に取り組むプロジェクト「End of the World」に携わる和田直希氏がクリエイティブ・ディレクターを担当。今回のアニメーションでは、総監督/エグゼクティブプロデューサー/音楽監督を務め、デジタルブランディングを強みとする株式会社ラナデザインアソシエイツ、アートディレクション・デザインを軸に置いた映像制作を展開する「RANA DOUBLE-O-SEVEN」とともに制作を行った。

「BAD MOOD」ブランドのデザイナー・クリエイターであるFukaseさんによると、「BAD MOOD」は「自分にとってのクリエイティブの源」を意味するもの。「作品が生まれる瞬間はいつも、清々しい青空を見た時ではなく、気持ちの良い朝食をとった時でもありませんでした。自分にとってクリエイティブとはある種の防衛本能的なものであると同時にネガティブな状況から前へ進む為の前向きなものです」とのコメントを寄せている。