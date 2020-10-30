ドコモ、22歳以下は月1,000円割引などの「ドコモのロング学割」受付開始

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株式会社NTTドコモは、新しい学割プログラム「ドコモのロング学割」の提供を開始すると発表した。受付期間は10月30日から2021年5月31日まで。

本プランの対象者は期間中に新規契約（他社からの乗りかえ含む）、機種変更、契約変更の手続きのいずれかをした22歳以下のユーザー。適用期間は満23歳の誕生日の属する月まで。



割引対象の料金プランは「5Gギガホ／ギガホ」毎月1,000円割引、「5Gギガライト／ギガライト」毎月500円割引。



また、期間限定特典として、初回適用月を含む最大6か月間割引、「5Gギガホ」の場合：毎月2,500円（税抜）、「ギガホ」の場合：毎月2,080円（税抜）、「5Gギガライト」「ギガライト」の場合：毎月500円（税抜）も提供される。