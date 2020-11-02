Aukey、PD対応で20W出力のコンパクトなUSB Type-C充電器を発売
Aukey Technologyは、USB Type-C充電器「Ominia Mini」を発売した。
同製品は、USB PDに対応し、最大20Wの出力を実現した充電器。サイズは28.8（横）×28.8（縦）×30.5mm、重量は30gで、出力20WのPD充電器では世界最小レベルだという。
入力は100～240Vに対応。過充電の抑制や過電圧防止、温度抑制システムによる過度な温度上昇の防止、ショート防止などの機能を備えており、発火のリスクを低減し、安心して製品を使用できる。
入力は100～240Vに対応。過充電の抑制や過電圧防止、温度抑制システムによる過度な温度上昇の防止、ショート防止などの機能を備えており、発火のリスクを低減し、安心して製品を使用できる。
Aukey Technology
URL:http://jp.aukey.com/products/20w-usb-c-wall-charger-pa-b1
2020/11/02
URL:http://jp.aukey.com/products/20w-usb-c-wall-charger-pa-b1
2020/11/02