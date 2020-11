ナルトとサスケをイメージした360度カメラ「Insta360 ONE X2 特別版」発売

©岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

Insta360Japan株式会社は、11月4日、同社が展開する360度カメラ「Insta360 ONE X2」より、「NARUTO–ナルト– 疾風伝」に登場する「うずまきナルト」「うちはサスケ」をモチーフにした特別版モデルを発売すると発表した。価格は各57,200円(税込)。

「Insta360 ONE X2」は、ポケットサイズでありながら、強力な手ブレ補正、5.7K 360度動画、IPX8防水、360度タッチディスプレイ、AI編集など、多彩な機能を兼ね備えた360度カメラだ。特別版モデルでは、この豊富な機能はそのままに、大人気マンガ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」の波乱に満ちた二人の主要人物を表現する。



「Insta360 ONE X2 NARUTO 特別版」は、九喇嘛リンクモード・必殺忍術である螺旋丸を想起させるデザイン。そして「Insta360 ONE X2 SASUKE 特別版」は、うちはの家紋と写輪眼・輪廻眼を想起させるデザインだ。本体色だけでなくレンズ周りをうまく活用した鮮やかな配色が目を惹く。



Insta360 ONE X2の特徴である「AI編集」はまるでテンプレートを用いた影分身の術のようであり、多岐に渡るクリエイティブなエフェクトは忍術のようであることから、「NARUTO」の世界観に通ずるところがあると考え、今回のコラボレーションに至ったという。