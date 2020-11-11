PGA、卓上で使用できるUSB接続のポータブル超音波加湿器を2モデル発売

PG-HUM1WH1

株式会社PGAは、卓上などで使用できるポータブル加湿器「PG-HUM1WH1」と「PG-HUM2WH1」を発売した。

PG-HUM1WH1は、バッテリーを内蔵したワイヤレス超音波式加湿器。800mAhの大容量バッテリーを搭載しており、満充電で連続2時間／断続4.5時間稼働させることができる。給水タンクの容量は300mlで、7色に光るLEDライトを搭載している。交換用の吸引軸および充電用microUSBケーブルが付属する。



PG-HUM2WH1は、USB接続の超音波式加湿器。給水タンクは400mlで、給水の手間なく長時間使用できる。4時間連続使用で自動停止する自動OFF機能を搭載するとともに、静音設計を採用。さらに、4つのライトモードを搭載しており、加湿しながら夜間照明としても使用できる。交換用の吸引軸と給電用microUSBケーブルが付属する。