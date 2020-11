コカ・コーラ社製品購入で50%相当が還元される「冬のCoke ON Pay祭り」開催

日本コカ・コーラは、PayPayやLINE Payなどの対象決済サービスでコカ・コーラ社製品を購入すると、購入金額の50%相当が還元される「冬のCoke ON Pay祭り」を開催すると発表した。期間は12月1日から12月25日まで。

本キャンペーンは、コカ・コーラの公式スマホアプリ「Coke ON」(コーク オン)のキャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」での購入が対象。



「Coke ON Pay」にはPayPayなどのスマホ決済とVISAなどのクレジットカード決済が対応するが、現時点では「冬のCoke ON Pay祭り」にはPayPay、LINE Pay、楽天ペイ、d払い、メルペイが対応し、その他の対象サービスは対応が決定次第順次発表するとしている。



なお、付与上限は各社200円相当/回・期間となっている。