スマホやモバイルバッテリーを2台同時充電できる「二つ折り太陽電池パネル」発売
株式会社太陽工房は、モバイル太陽電池「ソーラーギア SG0514MN」を発売開始している。価格はオンライン特別価格で4,980円（税込）。
本製品は、二つ折りにでき、持ち運びに便利なモバイル太陽電池。
電池やAC電源が不要で、太陽光を利用して蓄電し、最大出力合計2.8Aの高出力USBポートからスマートフォンやタブレット、モバイルバッテリーなどに2台同時充電が可能。
例え曇りの日でも、不安定な日射でも安定した充電ができるオートレジューム機能も備える。
また、エネルギー変換効率の高い単結晶シリコン太陽電池セルを光透過率が高く長寿命なETFE樹脂でラミネートし、薄型軽量で割れにくいという耐久性もある。
そのほか、保護等級IPX5の防水パネル、充電状態を表示する3色のLEDを搭載。
サイズは展開時393×290×最薄部約2.5mm（A3サイズ）、折りたたみ時290×195×最厚部約20mm（A4サイズ）。重量は約410g（付属品を含まず）。
電池やAC電源が不要で、太陽光を利用して蓄電し、最大出力合計2.8Aの高出力USBポートからスマートフォンやタブレット、モバイルバッテリーなどに2台同時充電が可能。
例え曇りの日でも、不安定な日射でも安定した充電ができるオートレジューム機能も備える。
また、エネルギー変換効率の高い単結晶シリコン太陽電池セルを光透過率が高く長寿命なETFE樹脂でラミネートし、薄型軽量で割れにくいという耐久性もある。
そのほか、保護等級IPX5の防水パネル、充電状態を表示する3色のLEDを搭載。
サイズは展開時393×290×最薄部約2.5mm（A3サイズ）、折りたたみ時290×195×最厚部約20mm（A4サイズ）。重量は約410g（付属品を含まず）。
「ソーラーギア SG0514MN」
価格:4,980円（税込）
URL:https://www.violetta.com/japanese/seihin/seihin_sg05.html
2020/11/17
価格:4,980円（税込）
URL:https://www.violetta.com/japanese/seihin/seihin_sg05.html
2020/11/17