ASUS、正確な色合いを再現するデザイナー向け27型ディスプレイを発売

ProArt Display PA279CV

ASUS JAPAN株式会社は、デザイナー向け27型ディスプレイ「ProArt Display PA279CV」を12月18日に発売すると発表した。

同製品は、4K UHD解像度のノングレアIPSパネルを搭載したディスプレイ。高い色精度（ΔE<2）を保証するようにキャリブレートされており、写真の色が画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認できる。業界最高の色精度を保証するように出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されている。応答速度は5ms。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1。



また、同社はゲーミングディスプレイの新モデルとして、24.5型（1920×1080ピクセル）の「ROG Swift 360Hz PG259QN」と27型（2560×1440ピクセル）の「TUF GAMING VG27AQL1A」も同時期に発売すると発表した。リフレッシュレートはROG Swift 360Hz PG259QNが360Hz、TUF GAMING VG27AQL1Aは170Hz。

ROG Swift 360Hz PG259QN