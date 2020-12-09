楽天モバイル、手のひらピッタリサイズで2万円ジャストのスマホ「Rakuten Hand」発表

楽天モバイルは、ディスプレイのサイズが5インチ以上のモバイルFeliCa対応スマートフォンにおいて、世界一スリムであるとうたう同社独自のスマートフォン「Rakuten Hand」（中国Tinno Mobile製）を発表した。公式サイトでは販売開始済みで、全国の楽天モバイルショップでは12月12日から発売される。価格は一括価格で2万円（税込）。

本製品は、2万円と低価格ながらSnapdragon 720G、RAM4GB、ストレージ64GB、5.1インチ有機ELディスプレイ（解像度HD+ / 720×1,520）を備えるミドルクラスの性能を持つスマートフォン。



サイズは138×63×9.5mmで同社がラインナップするスマホ「Rakuten Mini」「Rakuten BIG」の中間に位置し、重量は129gで軽量コンパクトな設計。本体側面はラウンドエッジで持ちやすく、使いやすいデザインにもなっている。

楽天モバイルのスマホシリーズ

カメラはメインカメラが広角4800万画素プラス深度測位200万画素のデュアルカメラで、フロントカメラは1600万画素。



撮影機能はポートレート、HDR、AIシーン認識、美顔モードなどを備える。

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そのほかの機能・スペックは、顔認証/ディスプレイ指紋認証、おサイフケータイが利用できるFeliCa搭載、高速通信が可能な4×4 MIMO搭載（5Gには非対応）、バッテリー2,750mAh(連続待受時間（LTE）約420時間・連続通話（通信）時間（LTE）約18.3時間）、カラーはブラック / ホワイト / クリムゾンレッドの3色。



なお、発売記念キャンペーンとして、Rakuten Handの購入と「Rakuten UN-LIMIT V」プラン、Rakuten Linkの利用で最大15,020円相当の楽天ポイントが還元され、実質4,980円（税込）で購入することができる。