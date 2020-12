「auワイド学割」の割引内容を拡大、22歳以下はデータ使い放題プランが月額900円~に

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社は9日、「auワイド学割」の割引内容を拡大すると発表した。適用は12月11日から。

今回の割引内容拡大では、割引対象となるプランが増える。



「auワイド学割 U22 MAXプラン」と「auワイド学割 U29 MAXプラン」では、データMAX 5G、データMAX 5G Netflixパック (P)、データMAX 5G Netflixパック、データMAX 5G with Amazonプライム、データMAX 5G テレビパック、データMAX 5G ALL STARパック (P) (2021年1月以降提供予定)、データMAX 5G ALL STARパック、データMAX 4G LTE、データMAX 4G LTE Netflixパック、データMAX 4G LTE テレビパックが対象。



割引内容は、「auワイド学割 U22 MAXプラン」ではデータ使い放題 の「データMAX 5G」が翌月より6カ月間月額900円で使えて、「auワイド学割 U29 MAXプラン」では翌月から6カ月間「データMAX 5G with Amazonプライム」、「データMAX 5G Netflixパック (P)」が「データMAX 5G」と同額の月額2,460円から利用できるようになる。



また、「auワイド学割 U22 ピタットプラン」はピタットプラン 5G、ピタットプラン 4G LTEが対象で、使った分だけ支払う「ピタットプラン 5G」が翌月から12カ月間月額900円になり、また、加入当月から13カ月間は、データ容量が1GB増量される。