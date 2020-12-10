銀一、ピークデザインの収納ケース「テクポーチ」の新色を発売

（左から）ボーン、ミッドナイト、チャコール

銀一株式会社は、「ピークデザイン」ブランドの収納ケース「テクポーチ」の新色を12月11日に発売すると発表した。

同製品は、写真撮影用ケーブルやバッテリー、SDカードなどアクセサリー類の整理に最適な収納ケースで、スマートフォンや手帳など小物の収納にも適している。



今回発売する新色は、優しい印象の「ボーン」、落ち着きのある「ミッドナイト」、馴染みやすい「チャコール」の3色。サイズは150（高さ）×240（幅）×100（奥行）mm、重量は288g。