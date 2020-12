グリーンハウス、持ち運びに便利な巻き取り式のUSB to Lightningケーブルを発売

USB A対応モデル(ブラック)

株式会社グリーンハウスは、巻き取り式ケーブルを採用した各種のUSB to Lightningケーブルを、2020年12月上旬に発売する。ケーブルを巻き取ってコンパクトにし、ほかのケーブルや小物と絡まる心配をせずに、鞄に入れて持ち運ぶことが可能。USB A to Lightningケーブルと、USB Type-C to Lightningケーブルがあり、いずれも長さは最大1mとなっている。価格はオープン。

今回発売されるUSB転送/充電ケーブルは、Apple社によるMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証済みの製品。安心して使い続けることができる。錆などに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用。カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの各2色がある。

製品ラインナップには、USB A to Lightningケーブルで「GH-ALTUMA」シリーズと「GH-ALTUMB」シリーズ、USB Type-C to Lightningケーブルで「GH-ALTCMA」シリーズと「GH-ALTCMB」シリーズを用意。末尾が“MA”のシリーズには袋パッケージ、末尾が“MB”のシリーズにはブリスターパッケージが採用されている。

USB Type-C to Lightningケーブルの2シリーズは、USB Power Delivery(PD)に対応。最大60W(20V/3A)での給電が可能で、iPhoneの高速充電に対応する(iPhone 8以降に発売されたUSB PD対応機種をUSB PD規格に対応した充電器で充電した場合)。