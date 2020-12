本人による手焼きプリントで約20点の作品が紹介される木村和平氏の写真展「あたらしい窓」

2020年12月12日(土)から12月27日(日)まで、木村和平氏の写真展「あたらしい窓」が開催される。会場のBOOK AND SONSは、タイポグラフィを中心としたグラフィックデザインの本を扱う古書店。今回の写真展は、木村氏の5作目となる写真集の発売を記念して開催される。入場無料、水曜定休で、時間は12:00〜19:00。

木村和平氏は、1993年福島県いわき市生まれで、東京都に在住。第19回 写真 1_WALLで審査員奨励賞(姫野希美選)を受賞し、IMA next #6ではグランプリを獲得した。雑誌や広告を中心として活躍しながら、2018年には「袖幕」、2019年には「灯台」といった写真集を刊行するなど、精力的に作品発表を続けている。

「あたらしい窓」は、ほとんどが2018年までに撮影した写真で構成。誰の身の周りにもあり得る日常が並んでいる。一見すると日々の生活を切り取ったように見えるが、そこに映し出されているのは“対象との距離”。被写体とカメラの距離が近くても、遠いときには“とことん遠い”もので、間に窓があるように見えるのに触れない写真ならではの“距離”だ。これを木村氏本人は「親愛の中にある距離」と表現している。

本展では、約20点の作品を展示。全て本人の手焼きプリントによるもので、写真が写し出す距離感を形にしたような展示方法が採用されている。なお、本展は吉祥寺book obscuraでの木村氏の写真展「The Other Side of the Windows」との2会場同時開催。会場別に展示内容は異なり、「The Other Side of the Windows」は12月10日(木)〜2021年1月18日(月)を会期として開催される(定休日は火曜と水曜/12月27日〜1月6日は年末年始休業)。