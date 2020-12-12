Anker、最大出力が有線18W/無線10Wのモバイルバッテリー「PowerCore III」発売
アンカー・ジャパン株式会社は、Anker公式オンラインストアやAmazon.co.jpなどにおいて、モバイルバッテリー「Anker PowerCore III 10000 Wireless」の販売を開始した。価格は4,990円（税込）。
本製品は10000mAhの大容量（iPhone 12なら2回以上）のモバイルバッテリー。
ワイヤレス充電とケーブルを接続する有線充電の両方に対応し、最大出力は有線18W/無線10W。
ワイヤレス充電の10W出力急速充電対応デバイスは「Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S9 / S9+ / S8 / S8+、Note 9 / Note 8 / Note 7」、ワンランク出力が落ちる7.5W出力急速充電対応は「iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus」が対応。
サイズは約106×68×19mm、重さ約243g。出力ポートはUSB-Cポート： 5V=3A / 9V=2A (最大18W)・USB-Aポート：5-6V=3A / 6-9V=2A / 9-12V = 1.5A (最大18W)。入力ポートはUSB-Cポート： 5V=3A / 9V=2A (最大18W)。合計最大出力は20W。
ワイヤレス充電とケーブルを接続する有線充電の両方に対応し、最大出力は有線18W/無線10W。
ワイヤレス充電の10W出力急速充電対応デバイスは「Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S9 / S9+ / S8 / S8+、Note 9 / Note 8 / Note 7」、ワンランク出力が落ちる7.5W出力急速充電対応は「iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus」が対応。
サイズは約106×68×19mm、重さ約243g。出力ポートはUSB-Cポート： 5V=3A / 9V=2A (最大18W)・USB-Aポート：5-6V=3A / 6-9V=2A / 9-12V = 1.5A (最大18W)。入力ポートはUSB-Cポート： 5V=3A / 9V=2A (最大18W)。合計最大出力は20W。
アンカー・ジャパン株式会社
価格:4,990円（税込）
URL:https://www.ankerjapan.com/
2020/12/11
価格:4,990円（税込）
URL:https://www.ankerjapan.com/
2020/12/11