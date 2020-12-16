季節の可憐な花々を描いた、スケッチ感覚の塗り絵集「おとなのスケッチ塗り絵 散歩道の美しい草花」
株式会社エムディエヌコーポレーションは、散歩道で出会う可憐な植物たちを鮮やかに描き出す「おとなのスケッチ塗り絵 散歩道の美しい草花」を12月15日に発売した。B4変型判／64P／1,200円（税別）。
「おとなのスケッチ塗り絵」は、イラストを趣味にしたいけど、ゼロから描くのは難しい――そんな大人のための塗り絵シリーズ。これまで、外国の素敵な街並みや、人気のボタニカルアートなどさまざまなテーマで全12冊が販売されてきた。
第13弾となる今回のテーマは散歩道に咲く可憐な草花。春にはつぼみほころぶ「桜」、夏には青空のもとで元気に咲く「ひまわり」、秋には落ち葉や木の実など、季節の移り変わりを自然とともに楽しむスケッチが盛りだくさんの内容となっている。
お手本や塗り方テクニックも掲載されているので、これらを参考に線画を塗っていくだけで、まるでスケッチをするかのような感覚で塗り絵が楽しめる、大人のための塗り絵シリーズだ。
「おとなのスケッチ塗り絵」シリーズは、他にも、昭和初期の古い街並みを描いた「東京情景 〜心に残したい懐かしい街並み〜」や、「美しいボタニカルアート 〜旬の野菜とくだもの編〜」など、さまざまなテーマのものが販売中。あなたが心惹かれるテーマを選んで、ゆっくりと趣味の時間を楽しんでみてほしい。
その他の『おとなのスケッチ塗り絵』シリーズも好評発売中！
第12弾『おとなのスケッチ塗り絵 東京情景 〜心に残したい懐かしい街並み〜』
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295200255/
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295200255/
第11弾『おとなのスケッチ塗り絵 美しいボタニカルアート 〜旬の野菜とくだもの編〜』
価格：1,200円（税抜）
中山 明子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295200190/
価格：1,200円（税抜）
中山 明子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295200190/
第10弾『おとなのスケッチ塗り絵 美しいエレガントフラワー 〜彩りの花言葉編〜』
価格：1,200円（税抜）
Hikaru Evergreen 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369865/
価格：1,200円（税抜）
Hikaru Evergreen 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369865/
第9弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界の美しい水の都』
価格：1,200円（税抜）
安田 泰幸 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369814/
価格：1,200円（税抜）
安田 泰幸 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369814/
第8弾『おとなのスケッチ塗り絵 なつかしい日本の町並み・レトロな風景 ～昭和なたてものと情景編～』
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/48443686564/
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/48443686564/
第7弾『おとなのスケッチ塗り絵 美しいボタニカルアート ～四季の庭編～』
価格：1,200円（税抜）
中山明子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369431/
価格：1,200円（税抜）
中山明子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369431/
第6弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界で一番美しい街・愛らしい村 ～ドイツ編～』
価格：1,200円（税抜）
りひこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368850/
価格：1,200円（税抜）
りひこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368850/
第5弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界で一番美しい街・愛らしい村～フランス編～』
価格：1,200円（税抜）
関本 紀美子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368842/mdndi-22/
価格：1,200円（税抜）
関本 紀美子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368842/mdndi-22/
第4弾『おとなのスケッチ塗り絵 なつかしい日本の町並み・レトロな風景 ～昭和なたてものと情景編～』
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368656/
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368656/
第3弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界で一番美しい街・愛らしい村 ～イタリア編～』
価格：1,200円（税抜）
もんでんゆうこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368648/
価格：1,200円（税抜）
もんでんゆうこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368648/
第2弾『おとなのスケッチ塗り絵 美しいボタニカルアート ～季節のアレンジフラワー編～』
価格：1,200円（税抜）
かけ ひろみ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368532/
価格：1,200円（税抜）
かけ ひろみ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368532/
第1弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界で一番美しい街・愛らしい村 ～イギリス・スコットランド編～』
価格：1,200円（税抜）
もんでん ゆうこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368524/mdndi-22/
価格：1,200円（税抜）
もんでん ゆうこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368524/mdndi-22/
出版社：株式会社エムディエヌコーポレーション
価格：1,200円（税別）
齊藤 さゆり 著
URL：https://books.mdn.co.jp/books/3220303031/
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295200867/
2020/12/16
価格：1,200円（税別）
齊藤 さゆり 著
URL：https://books.mdn.co.jp/books/3220303031/
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295200867/
2020/12/16