エプソンダイレクト、重量910gの14型モバイルノートPC「Endeavor NA710E」を発売
エプソンダイレクト株式会社は、14型フルHDモバイルノートPC「Endeavor NA710E」を発売した。
同製品は、重量が約910g、厚さ約16.5mmの14型モバイルノートPC。ボディは軽量で強度が高いマグネシウム・アルミニウム合金を採用し、薄型軽量を実現している。
バッテリー駆動時間は約15.5時間で、急速充電機能に対応しており、約30分の充電で約8時間の動作が可能。プロセッサーはインテルCore i7-10510Uを搭載可能で、メモリは最大24GB、ストレージはPCI Express接続のM.2 SSDを搭載可能。無線LANはWi-Fi 6に対応している。
出力1.5Wのステレオスピーカーおよびノイズキャンセリング機能を搭載したデュアルマイクを内蔵しており、ヘッドセットや外付けスピーカーなしでもスムーズな通話を行える。
バッテリー駆動時間は約15.5時間で、急速充電機能に対応しており、約30分の充電で約8時間の動作が可能。プロセッサーはインテルCore i7-10510Uを搭載可能で、メモリは最大24GB、ストレージはPCI Express接続のM.2 SSDを搭載可能。無線LANはWi-Fi 6に対応している。
出力1.5Wのステレオスピーカーおよびノイズキャンセリング機能を搭載したデュアルマイクを内蔵しており、ヘッドセットや外付けスピーカーなしでもスムーズな通話を行える。
エプソンダイレクト株式会社
価格：138,000円～（税別）
URL:https://shop.epson.jp/pc/note/na710e/
2020/12/17
価格：138,000円～（税別）
URL:https://shop.epson.jp/pc/note/na710e/
2020/12/17