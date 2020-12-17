AUKEY、Lightning入力端子搭載の大容量20000mAhモバイルバッテリー発売
Aukey Technology Co.,Ltdは、Amazonの直営店において、20000mAhの大容量を搭載するモバイルバッテリー「Basix Plus」の販売を開始した。価格は3,940円（税込）。
本製品は、大容量ながらiPhone 12 Pro Maxよりも小さい143.7×68.7×26.4mm（重量386g）サイズを実現したモバイルバッテリー。
旅行先や出張に持ち運ぶのに便利で、出力ポートはUSB-Cポート×１、USB-Aポート×2の3口、入力ポートはUSB-Cポート×1、Micro-USBポート×1、Lightningポート×1の3口を備える。
急速充電は、USB-Cポート単独仕様時に対応し、最大18WのPD充電で一般的スマートフォンを30分で0%から50%前後まで急速充電できる。
旅行先や出張に持ち運ぶのに便利で、出力ポートはUSB-Cポート×１、USB-Aポート×2の3口、入力ポートはUSB-Cポート×1、Micro-USBポート×1、Lightningポート×1の3口を備える。
急速充電は、USB-Cポート単独仕様時に対応し、最大18WのPD充電で一般的スマートフォンを30分で0%から50%前後まで急速充電できる。
Aukey Technology Co.,Ltd
価格:3,940円（税込）
URL:https://jp.aukey.com/products/20000mah-power-bank-pb-n74s
2020/12/17
価格:3,940円（税込）
URL:https://jp.aukey.com/products/20000mah-power-bank-pb-n74s
2020/12/17