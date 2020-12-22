藤城清治美術館監修のジクレー版画を展示販売する「光と影のファンタジー 藤城清治版画展」

2020年12月23日（水）から12月29日（火）まで、大丸心斎橋店 本館8FのArtglorieux GALLERY OF OSAKA（アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ）にて「光と影のファンタジー 藤城清治版画展」が開催される。藤城清治美術館監修のジクレー版画を一堂に展示販売。入場無料で、開催時間は店舗の営業時間に準じ、最終日のみ16:00閉場となる。

本展では、影絵作家の第一人者として名高い藤城清治氏の作品を紹介。藤城氏は「暮しの手帖」や朝日新聞などへの連載、TBS「影絵名作アルバム」などの仕事で広く知られ、キャラクター「ケロヨン」の生みの親でもある。カミソリと数百色のカラーフィルターを操り、愛らしいモチーフから聖書や童話の世界、緻密な風景画など、幅広いテーマで独特の世界を表現しつづけてきた。

藤城清治氏は、1924年東京都生まれで慶應義塾大学経済学部を卒業。1989年に紫綬褒章、1995年に勲四等旭日小綬章を受章したほか、日本児童文芸家協会児童文化特別功労賞など受賞歴も華々しい。絵本や画集などの出版物も多く、数千点に及ぶ作品は、国内の6つの常設美術館のほか、国内外各地での展覧会で多くの人に感動を与え続けている。