AUKEY、1万円以上購入で「2020円」OFFになるクーポンを配布

クーポンページ

AUKEYは、AUKEY公式ECストア（楽天市場、PayPayモール）において、1万円以上の購入で「2020円」OFFになるクーポンを配布している。

今回のキャンペーンは「2020年のご愛顧に感謝を込めて」開催。



条件は、楽天市場店では、12月31日23時59分まで有効で、パソコンかスマホでの10,000円以上の購入が対象（併用不可）。



PayPayモールでは1月1日0時まで有効で、パソコン、スマートフォン、アプリいずれかを利用して購入金額が合計10,000円以上だと2,020円がオフになる。