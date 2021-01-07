写真部門と動画部門で作品を募集している「ニコンフォトコンテスト 2020-2021」
株式会社ニコンは、「ニコンフォトコンテスト 2020-2021」を開催中。写真部門と動画部門があり、それぞれ一般カテゴリーとNext Generationカテゴリーを用意して、作品の応募を受け付けている。Next Generationカテゴリーは、2020年12月31日（木）の時点で25歳以下であった人が対象。いずれの部門・カテゴリーでも、撮影に使用する機材は不問とされている。
「ニコンフォトコンテスト」は、今回で第38回目の開催。カテゴリーごとに応募締切日は異なり、「写真部門 一般カテゴリー」は2021年1月25日（月）の13:00、「写真部門 Next Generationカテゴリー」は2月1日（月）の13:00、「動画部門 一般カテゴリー」は2月8日（月）の13:00、「動画部門 Next Generationカテゴリー」は2月15日（月）の13:00まで作品の応募を受け付けている（いずれも日本時間）。
一般カテゴリーのテーマは両部門ともに「Connect（つながり）」で、Next Generationカテゴリーのテーマは両部門ともに「Passion（情熱）」。写真部門の両カテゴリーでは単写真または組写真（2〜5点のシリーズ写真）を対象とし、動画部門の両カテゴリーでは180秒から300秒までの動画（MOVまたはMP4/作品内で言語が使用されている場合は英語字幕必須）が対象とされている。
■応募締切
写真部門 一般カテゴリー：2021年1月25日（月）13:00
写真部門 Next Generationカテゴリー：2021年2月1日（月）13:00
動画部門 一般カテゴリー：2021年2月8日（月）13:00
動画部門 Next Generationカテゴリー：2021年2月15日（月）13:00
■応募資格
一般カテゴリー：不問
Next Generationカテゴリー：2020年12月31日（木）の時点で25歳以下
※18歳未満は保護者の同意を得たうえで応募
■賞：
グランプリ（500,000円）
ほか
■問い合わせ先：
株式会社ニコン
url. https://www.nikon-photocontest.com/jp/
写真部門 一般カテゴリー：2021年1月25日（月）13:00
写真部門 Next Generationカテゴリー：2021年2月1日（月）13:00
動画部門 一般カテゴリー：2021年2月8日（月）13:00
動画部門 Next Generationカテゴリー：2021年2月15日（月）13:00
■応募資格
一般カテゴリー：不問
Next Generationカテゴリー：2020年12月31日（木）の時点で25歳以下
※18歳未満は保護者の同意を得たうえで応募
■賞：
グランプリ（500,000円）
ほか
■問い合わせ先：
株式会社ニコン
url. https://www.nikon-photocontest.com/jp/