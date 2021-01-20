プリンストン、UAG社製Apple Watch用バンド「NATO ECOシリーズ」を発売
株式会社プリンストンは、URBAN ARMOR GEAR（UAG）社製のApple Watch用バンド「NATO ECOシリーズ」を1月22日に発売すると発表した。
同製品は、リサイクルされたペットボトル（RPET）から作られた高強度のナイロンを採用したApple Watch用バンド。既に発売しているNOTOシリーズのデザインを生かしつつ、環境に寄り添った製品を実現した。
留め具もリサイクル可能なステンレス製で、厳しい環境でも外れないようにしっかりと固定できる。カラーについては、44mm/42ｍｍ用はブラックとマラードの2色で、40mm/38ｍｍ用はブラックのみとなる。
留め具もリサイクル可能なステンレス製で、厳しい環境でも外れないようにしっかりと固定できる。カラーについては、44mm/42ｍｍ用はブラックとマラードの2色で、40mm/38ｍｍ用はブラックのみとなる。
株式会社プリンストン
価格：オープン
URL:https://www.princeton.co.jp/product/uagawln.html
2021/01/20
価格：オープン
URL:https://www.princeton.co.jp/product/uagawln.html
2021/01/20