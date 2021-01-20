YouFab2020、“非接触”がテーマのアートから受賞作品を発表
「YouFab Global Creative Awards 2020（YouFab）」は100以上の応募作品から、選出した12の作品から、ロンドンを拠点に活動するデザイナー Scarlett Yang氏の作品「Decomposition of Materiality」をグランプリに決定した。
YouFab2020のテーマは「Contactless（by default）」。非接触が前提となった世界で、「リアルな体験」などをどのように設計やデザインできるか挑んだ作品が世界中から集まった。応募作品は全部で185点。そのうち12作品が選出された。持続可能性に重点を置き、藻の抽出物とカイコの繭からとれるタンパク質から編み出された素材で作られたグランプリ作品「Decomposition of Materiality（マテリアリティの分解）」に続き、準グランプリはフランスの作家Clémence Althabegoïty氏によるパリ市街の音を可視化した「Cartes des Silences - Paris habituelle / confinée」。
また、JR東日本特別賞「NewHere Prize」として「City Glider - Next Gen Footwear」、JR東日本特別賞「NewHere Honorable Mention」として「S.O.S-Solution Of School-urban plug-in!!」が選ばれた。なお、その他の受賞作品や審査員長の若林恵氏のコメントなどは公式サイトにて公開されている。
■「YouFab Global Creative Awards 2020」
URL：https://www.youfab.info/2020/
URL：https://www.youfab.info/2020/