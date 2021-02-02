MSI、エディオンオリジナルモデルの15.6型ノートPCを発売
エムエスアイコンピュータージャパン株式会社（MSI）は、エディオンオリジナルモデルの15.6型ノートPC「Modern-15-A10M-478JP」を2月4日に発売すると発表した。
同製品は、エディオンオリジナルモデル限定特典として、Microsoft Office Home & Business 2019を標準インストールしたノートPC。CPUにはインテルCore i3プロセッサーを搭載し、メモリは8GB、ストレージは512GB SSDを搭載する。
ディスプレイは15.6型のフルHD非光沢液晶パネルを搭載。また、テレワークに便利なマイク内蔵Webカメラと無線LANを標準搭載する。また、HDMIポートやmicroSDカードリーダーも備える。サイズは356.8×233.7×15.9mm、重量は1.6kg。
ディスプレイは15.6型のフルHD非光沢液晶パネルを搭載。また、テレワークに便利なマイク内蔵Webカメラと無線LANを標準搭載する。また、HDMIポートやmicroSDカードリーダーも備える。サイズは356.8×233.7×15.9mm、重量は1.6kg。
エムエスアイコンピュータージャパン株式会社
URL:https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-15-A10X-r-Gray
2021/02/02
URL:https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-15-A10X-r-Gray
2021/02/02