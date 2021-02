きゃらニクス、「すみっコぐらし」のホットサンドやワッフルを作れるマルチサンドメーカーを発売

バンダイナムコグループの株式会社シー・シー・ピーは、「きゃらニクス」ブランドの新製品として、「こんがりきゃらメーカー すみっコぐらし」を順次発売する。全国の雑貨店や量販店などで購入でき、価格は6,300円(税別)。マルチサンドメーカーで、人気キャラクター「すみっコぐらし」の絵柄が入ったホットサンドやワッフルを作れる。

「きゃらニクス」は、“電気技術×キャラクター”の商品を展開するブランドだ。ヒーター内蔵ぬいぐるみの「あったかサンリオキャラクターズ」や「あったかすみっコぐらし」などが好評販売中で、次のラインナップ企画も続々と進行している。

今回の「こんがりきゃらメーカー すみっコぐらし」は、ホットサンドとして食パンがそのまま乗せられる大きめサイズ。耳まで丸ごと焼き上げられる。ケーキプレートは「すみっコぐらし」のメインキャラクター5種の抜型になっており、ワッフルのほかにも、生地にチョコレートやカスタードを入れて各種のケーキのアレンジレシピを楽しむことが可能。使い終わったらプレートは外して丸洗いできる。

本体サイズは約150(幅)×110(高さ)×250(奥行)mm。立てかけ収納が可能で、製品には2枚のホットサンド用プレートと2枚のケーキ用プレートが同梱されている。

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.