FACTRON、iPhone 12シリーズ用のジュラルミン削り出しバンパーとジャケットを発売

SIMPLEXシリーズ

有限会社ファクタスデザインは、「FACTRON」ブランドより、iPhone 12シリーズ用のジュラルミンバンパーとジャケットの受注を開始した。

ラインアップはiPhone 12 mini用の「SIMPLEX for iPhone12mini」、iPhone 12 Pro用の「SIMPLEX for iPhone12Pro」、 iPhone 12 Pro Max用の「SIMPLEX for iPhone12Pro Max」の3種類。



バンパーとジャケットはいずれもジュラルミン削り出しで、バンパーのカラーはシャイニーシルバーとブラックの2色。本体はジュラルミンの塊からの削り出しで、手仕上げで磨き上げている。バンパータイプは公式オンラインショップのみでの販売となる。



フルカバージャケットのバックパネルは、リアルカーボンファイバー(シルバー、ブラック)とクロコ型押し天然牛革(ブラック、ブラウン)などを用意する。



いずれも内部には衝撃吸収シートを貼り合わせており、4カ所のストラップホールが付いている。素材は航空機に使われる強固なジュラルミンA2017や、さらに硬質で輝きが美しい超ジュラルミンA2024を使用する。