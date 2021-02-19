オウルテック、タッチパッド付きの「折りたたみ式ワイヤレスキーボード」発売

折り畳み式 Bluetoothキーボード

オウルテックは、「折り畳み式 Bluetoothキーボード（OWL-BTKB6301TP-BKGY）」を発売すると発表した。価格は8,280円（税込）。

スタンドでタブレットを立てかけられる

本製品は、使用時幅278×奥行 91×高さ13mm、折りたたみ時幅159×奥行91×高さ18mmと、約60％以下のサイズに折りたためるキーボード。



右サイドにはタッチパッドとクリックボタンが備わり、マウスいらずで出張時などに荷物を減らすことができる。



また、スタンドを展開すればタブレットを立て掛けてノートパソコンのように使うことができる（対応OSはiOS11以降 / Windows8.1以降 / Android6.0以降）。



そのほかの機能としては、最大3台ペアリング登録可能、ペアリング機器の判別と充電状況を確認できるインジケーター、タイピングのしやすい浅いキーストロークといった機能を備える。



スペックは、キー配列・英語配列63キー、キーピッチ・約17mm、キー耐久回数約300万回。接続はBluetooth ver.3.0。約2時間のフル充電で約30時間連続使用可能。連続待受時間約100日。重量は約217g。