サンワサプライ、ミーティングテーブルなどで使いやすいUSBポート付きタップを発売
サンワサプライ株式会社は2月19日、「TAP-B109U-3W」と「TAP-B110USH-3W」の発売を発表した。平型タイプのUSB充電ポート付きタップとUSB差込口にシャッターが付いたタップ。直販サイト「サンワダイレクト」などにて、5,000円（税別）と3,800円（税別）で販売する。
「TAP-B109U-3W」は、両側からコンセントを差し込める平型形状USBポート付きタップ。ミーティングテーブルなど複数人が多方向からコンセントを使いたい場面などで役に立つ。コンセント8個口、USBポート4個となっている。サイズは外寸がW205×D100×H38mm、重量が552g。
「TAP-B110USH-3W」は、ホコリ防止用シャッターが付いたUSBポート付きタップ。USBポートは2個で、合計4.8Aの高出力に対応している。スマートフォンやタブレットを2台同時に充電可能だ。サイズはW140×D41×H24mmで、重量が360g。
製品ページ：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-B109U-3W
サンワサプライ株式会社
URL：https://sanwa.co.jp/
価格：3,800円、5,000円（税別）
2021/02/19
サンワサプライ株式会社
URL：https://sanwa.co.jp/
価格：3,800円、5,000円（税別）
2021/02/19