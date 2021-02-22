A&D、Bluetooth通信機能を搭載した予測式体温計を発売

UT-201BLE Plus

株式会社エー・アンド・デイは、Bluetooth通信機能を搭載した予測式体温計「UT-201BLE Plus」を2月28日に発売すると発表した。

同製品は、Bluetooth対応で、スマートフォンのアプリで体温を管理できる予測式体温計。測定した体温データを自動的にスマートフォンに送信し、無料の健康管理アプリ「A&D Connect Smart」で一覧化したり、見やすいグラフにして管理したりすることができる。



データをメールやSNSで家族や医療関係者と共有することが可能。内部メモリは90データまで保存できる。本体は見やすい大型液晶表示を採用している。