ヴィレヴァンオンラインで“アウトドア派のモバイルバッテッリー”の取り扱いが開始
ヴィレッジヴァンガードオンラインショップで、有限会社エルコミューンによる「Carabiner Battery Double」の取り扱いが開始された（https://vvstore.jp/feature/detail/14972/）。カラビナ型のデザインが特徴的な“アウトドア派のためのモバイルバッテリー”の新モデル。本体カラーバリエーションとして、ブラック/オリーブ/コヨーテの3色がラインナップされている。販売価格は各3,900円（税別）。
本製品では、昨年に発売されて好評を博した「Carabiner Battery」がパワーアップし、容量6,000mAhとなった。カラビナ型であるため、リュックの金具などに引っ掛けておくことが可能。IPX6準拠の防水性能を備えており、アウトドアでも安心して使える。
この「Carabiner Battery Double」に取り付けられるLEDライトの「USB LED LIGHT」も、別途に680円（税別）で販売。さらに、従来モデルの「Carabiner Battery」にもグレー/オリーブ/ネイビーと3種の新色が登場し、各2,800円（税別）で販売されている。「Carabiner Battery」は容量3,000mAhで、防水性能はIPX5。
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
販売価格：
「Carabiner Battery Double」各3,900円（税別）
「USB LED LIGHT」680円（税別）
「Carabiner Battery」各2,800円（税別）
URL：https://vvstore.jp/
2021/02/25
販売価格：
「Carabiner Battery Double」各3,900円（税別）
「USB LED LIGHT」680円（税別）
「Carabiner Battery」各2,800円（税別）
URL：https://vvstore.jp/
2021/02/25